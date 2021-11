42 neue Corona-Fälle : Inzidenz kratzt an der 200-er Marke

HANDOUT - 30.01.2020, USA, ---: ARCHIV - Diese von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) im Januar 2020 zur Verfügung gestellte Illustration zeigt das Coronavirus (2019-nCoV). Je «schöner» eine bildliche Darstellung des Coronavirus ausfällt, als desto weniger ansteckend wird das Virus empfunden. Das ist eines der Ergebnisse einer Studie von Wissenschaftlern der Autonomen Universität von Barcelona. Foto: Uncredited/Centers for Disease Control and Prevention/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über das Coronavirus und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Uncredited

St Wendel 42 Corona-Infektionen meldete das Gesundheitsamt am Wochenende. Damit liegt die Sieben-Tages-Inzidenz im St. Wendeler Land mit 199,5 nur hauchdünn unter der Marke von 200. Wie ein Sprecher des Landratsamtes mitteilte, kommen acht der mit dem Sars-Cov-2-Virus infizierten Personen aus der Kreisstadt St. Wendel, sechs aus Freisen und zwei aus Namborn.

Drei weitere Covid-Infektionsfälle wurden in der Gemeinde Nohfelden registriert, sieben in Oberthal, neun in der Gemeinde Tholey, vier in Marpingen und drei in Nonnweiler. Insgesamt wurden 4038 Corona-Infektionen seit Ausbruch der Pandemie registriert.