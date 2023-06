Serie Ortschaften im Landkreis St. Wendel – Osterbrücken „Mit dem Herzen in der Natur“

Was haben die Ortschaften im Landkreis St. Wendel zu bieten? Mit welchen Sorgen und Nöten sehen sich die Menschen vor Ort konfrontiert? Und wie stehen die Aussichten für die zukünftige Entwicklung? Mit all diesen Fragen beschäftigen wir uns in einer Serie, deren Ziel es ist, die Orte im Landkreis vorzustellen. Dazu sprechen wir mit den einzelnen Ortsvorstehern. Heute: Thomas Krampe aus Osterbrücken (Kreisstadt St. Wendel)