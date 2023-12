Dieter Schwan Warum es Spaß macht, sich zu engagieren

Schluss, Aus, Ende. 1988 beendete Dieter Schwan seine Laufbahn als Fußballer beim FC Niederlinxweiler. Was nun? „Ich habe im Anschluss nach einem Ausgleichssport gesucht“, blickt der heute 66-Jährige zurück. In dieser Zeit boomt gerade die Sportart Tennis. Steffi Graf gewann 1988 alle vier Grand-Slam-Turniere und holt Olympia-Gold in Seoul. „Tennis könnte auch was für mich sein“, dachte sich Schwan. „Und da in Niederlinxweiler nichts war, hab ich mir gesagt: Geh doch mal nach Winterbach“, schildert Schwan, wie es zu seinem ersten Rendezvous mit der gelben Filzkugel gekommen ist, der er auch heute noch nachjagt. In den Wintermonaten spielt er jeden Montag mit langjährigen Weggefährten in der Halle in St. Wendel, im Sommer auf der Vereinsanlage.