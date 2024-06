Erstes Weinfest in St. Wendel Auch ohne Herrn Jauch ein voller Erfolg

Mit Saarweinen großer Lagen, womit in diesem speziellen Fall hochwertige Schiefersteillagen gemeint sind, wartet das Weingut Van Volxem aus Wiltingen im Landkreis Trier-Saarburg auf. Hier kann man etwa einen Rosé Pinot Noir, einen Riesling von devonischen Schieferböden oder aber einen Secco genießen. Ebenfalls aus dem Landkreis Trier-Saarburg, allerdings aus Kanzem an der Saar, kommen die Weine des Guts Von Othegraven, das sich seit 1805 in Familienbesitz befindet und seit 2010 in siebter Generation von TV-Moderator Günther Jauch und seiner Ehefrau Thea geführt wird. Bei dieser Vorgeschichte, die auch vielen Saarländern hinreichend bekannt ist, verwundert es wenig, dass eine Kundin am Stand nachfragt: „Kommt der Weingutbesitzer, der Herr Jauch, denn heute auch vorbei?“