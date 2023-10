Hommage von Jörg Wingertszahn an Loriot In Saarbrücken ist mit Anschluss nicht zu rechnen

Loriot haben wir es zu verdanken, dass man uns im Ausland nicht mehr nur als humorlose, tumbe Teutonen wahrnimmt, sondern als Menschen, die Spaß verstehen, sogar auf hohem Niveau. Wie wahr und demaskierend sein Humor war, erschließt sich in einem der ganz wenigen Sätze, die er dem Saarland gewidmet hat: „In Saarbrücken Hauptbahnhof ist mit Anschluss nicht zu rechnen.“ Trockener und kürzer kann man die Verkehrslage in der saarländischen Landeshauptstadt nicht beschreiben. Viel mehr gab es aus Loriots Sicht wohl auch nicht zu sagen außer in seinem Sketch „Benimm-Schule“, wo ein Ehepaar gepflegte Konversation lernen will: „Mein Bekannter und ich waren letztes Jahr auf einem Campingplatz bei Saarbrücken. Dort war es sehr sauber.“ Das sagt Frau Krakowski zu Herrn Blühmel bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit. Besser kann man eine sinnentleerte Konversation unter Spießbürgern auf liebevolle Weise nicht entlarven.