Markt in Niederkirchen Weihnachtsstimmung im Herzen des Dorfes

Weihnachtliche Stimmung bei gemütlicher Atmosphäre herrschte am Samstag beim Weihnachtsmarkt in Niederkirchen vor. Zwischen den Häusern in der Spielstraße Im Adsack waren viele Menschen unterwegs. Ein gemeinsamer Gottesdienst, die Bastelwerkstatt für Kinder, der Besuch des Nikolauses und die musikalische Untermalung durch die Ostertaler Alphornbläser rundeten das Marktangebot der Aussteller ab.

Ein Familiengottesdienst in der Margarethenkirche bildete den Auftakt des Weihnachtsmarktes in Niederkirchen. Anschließend begann das bunte Markttreiben. Wie Ortsvorsteher Marko Cullmann (SPD) bei seiner Eröffnung verrät, habe man im Vorjahr, als das Event erstmals im Adsack veranstaltet worden sei, viel positives Feedback erhalten und sich daher entschlossen, an der Location festzuhalten. Während die Kleinsten wenige Minuten später dem Nikolaus lauschen, mit ihm singen und ihre Geschenke in Empfang nehmen, tummeln sich die Erwachsenen zwischen den weihnachtlich dekorierten und mit Lichterketten erleuchteten Ständen, an denen 22 Vereine und private Anbieter ein umfangreiches Sortiment präsentieren.