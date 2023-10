St Wendel In der Tradition Daniel Düsentriebs

Am 31. Oktober feiert der Erfinderverein Signo-1-Saar seinen 20. Geburtstag. Grund genug für die SZ, die Tüftler in ihren Räumlichkeiten im Unternehmer- und Technologiezentrum (UTZ) zu besuchen, wo sie auch ihre monatlichen Treffen abhalten.

Josef Roob ist in ein Gespräch mit Hubert Kronberger vertieft. Während Letzterer zum ersten Mal beim monatlichen Treffen von Signo-1-Saar im UTZ St. Wendel ist, an diesem Mittwoch erst einmal reinschnuppern möchte, ist Roob ein alter Hase, schon seit 15 Jahren ist er in dem Erfinderclub aktiv. Dafür, dass die viele Denkarbeit geistig fit hält, ist er ein Musterbeispiel, denn auch im Alter von 91 Jahren sprudelt der Maschinenbauingenieur aus Bliesen noch über vor Ideen. Dies imponiert auch Kronberger, der aus Rheinland-Pfalz, genauer gesagt aus Rammelsbach im Landkreis Kusel, nach St. Wendel gekommen ist: „Ich bin gelernter Elektromechaniker und arbeite derzeit in meiner Freizeit an einer Erfindung, die aus der Umgebungswärme Strom gewinnen soll“, erzählt er und ergänzt, dass ihm der umtriebige Verein empfohlen worden sei.