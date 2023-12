Wenn das Geld knapp ist Das Café Nächstenliebe ist für alle da

Montag, 13 Uhr, in der Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in St. Wendel: Es herrscht reges Treiben. Menschen stehen Schlange, Teller und Tassen werden gefüllt, Gespräche geführt, Care-Pakete verteilt. Jeden Montag verwandelt sich die Begegnungsstätte in ein Awo-Wintercafé. Dort bekommt jeder, bei dem das Geld knapp ist, kostenlos ein warmes Mittagessen. Mit dem Wort „Bedürftige“ tue sie sich dabei schwer, sagt Carmen Krampe, Kreisvorsitzende des Awo-Kreisverbandes St. Wendel. „In unser Wintercafé kommen die verschiedensten Menschen: Rentner, Alleinstehende, Geflüchtete“, erklärt sie, „eben alle die, bei denen am Ende vom Monat noch ein paar Euro fehlen“. Und im Angesicht steigender Lebenshaltungskosten und hoher Energiepreise seien davon immer mehr Menschen betroffen.