Angebot des Landkreises St. Wendel : Hilfe für Flüchtlinge im Bürokratie-Dschungel

Nach der Flucht aus der Ukraine, müssen sich die Neuankömmlinge erst einmal mit der deutschen Bürokratie auseinandersetzen. Foto: dpa/Jens Büttner

St Wendel Millionen Menschen sind aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Hier erwartet sie große Hilfsbereitschaft, aber auch Unmengen an Papierkram. Im Landkreis St. Wendel sind die Neuankömmlinge dabei nicht auf sich allein gestellt.

Eine Wohnung suchen, Sozialhilfe beantragen, Bankkonten eröffnen, Kinder für die Schule anmelden und unzählige Anträge ausfüllen – nachdem sie dem Krieg entkommen sind, müssen sich die ukrainischen Flüchtlinge erst einmal durch den deutschen Bürokratie-Dschungel schlagen. „Das ist gar nicht so einfach. Besonders Arztbesuche und Behördengänge sind eine Herausforderung“, gesteht Artem Dyachenko. Der 39-Jährige ist vor drei Monaten mit seiner Frau und den beiden Kindern ins St. Wendeler Land gekommen. Seitdem versucht die Familie, hier Fuß zu fassen.

Die Unterstützung, die sie dabei erhalte, sei riesig. „Es ist toll, dass sich ein anderes Land so um uns kümmert“, freut sich Dyachenko. Dennoch würden immer wieder mal Fragen auftauchen. Das deutsche Sozialsystem ist für den Ukrainer häufig ein Rätsel. Um sich besser zurecht zu finden, will er unbedingt die deutsche Sprache lernen. „Nur habe ich bislang keine Ahnung, wie wir uns für den Unterricht registrieren können und wo dieser stattfindet“, ist der Familienvater verzweifelt. Er hofft, dass sich das in den nächsten anderthalb Stunden ändern wird.

So lange dauert ein Seminar, welches er heute zusammen mit neun weiteren Zuwanderern besucht. Organisiert haben es die Mitarbeiter der Kommunalen Arbeitsförderung des Landkreises St. Wendel. Ihr Ziel ist es, den Neuankömmlingen bei der Integration bestmöglich unter die Arme zu greifen. Bereits seit April bieten sie jede Woche zwei Informationsveranstaltungen an. „Wir schreiben die ukrainischen Flüchtlinge an und laden sie zu uns ein“, erklärt Ramona Prinz, die eben jene Seminare leitet. Dolmetscherin Polina Rajko unterstützt sie dabei.

Gemeinsam sprechen die beiden unterschiedliche Themen an. Sie erläutern beispielsweise, wie die Anmeldung zum Sprachkurs funktioniert, an welchen Standorten der Unterricht über die Bühne geht und was es mit dem Einstufungstest auf sich hat. Außerdem geben sie Tipps zum Erhalt einer Arbeitserlaubnis und zur Jobsuche. Im Anschluss haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Fragen loszuwerden. Darüber hinaus helfen die Dozentinnen beim Ausfüllen diverser Anträge. „Die Flüchtlinge sind sehr motiviert und engagiert“, hat Prinz in den vergangenen Monaten beobachtet. Die Anwesenheitsquote bei den Infoveranstaltungen sei hoch. Die allermeisten würden die Gelegenheit auch gleich nutzen, um sich für einen Sprachkurs einzutragen. „Vielen geht es gar nicht schnell genug, Deutsch zu lernen und einen Job zu finden“, erzählt Prinz.

Eine solche Kandidatin ist auch Liudmyla Vichanska. Sie kam Anfang April ins Saarland und lebt inzwischen in Sotzweiler. In ihrer Heimat habe sie als Bankdirektorin gearbeitet. Nun wolle sie ihr Bestes geben, um diesen Beruf auch in Deutschland ausüben zu können. „Ich besuche bereits einen Sprachkurs in Saarbrücken“, erzählt die 39-Jährige. Ihr ist es wichtig, sich hier ein neues Leben aufzubauen. Denn ob sie und ihre zwei Söhne jemals wieder in die Ukraine zurückkehren werden, ist ungewiss. „Kherson, die Stadt, in der wir gewohnt haben, ist von Russland besetzt. Wir wissen nicht, ob wir irgendwann wieder dorthin ziehen können“, erzählt Vichanska. Daher konzentriere sie sich voll und ganz auf eine Zukunft im Landkreis St. Wendel.

Eine Einstellung, die viele Flüchtlinge mit ihr teilen. Bei einer Umfrage haben die Verantwortlichen der Kommunalen Arbeitsförderung herausgefunden, dass 46 Prozent der Ukrainer hier bleiben wollen (wir berichteten). „Ein großer Anteil“, wie Thomas Schmidt, Leiter des Jobcenters, betont. Seinen Angaben zufolge seien in diesem Jahr bis dato insgesamt 869 Zuwanderer im Landkreis aufgenommen worden – davon 722 aus der Ukraine. „Mehr als 150 Personen haben bereits an unseren Infoseminaren teilgenommen. Das entspricht etwa der Hälfte der Erwachsenen“, weiß Schmidt. Und er hat noch eine weitere Zahl parat: Immerhin 18 Zuwanderer haben bereits eine Arbeitsstelle gefunden. Die meisten von ihnen in der Hotellerie, Gastronomie und in der Produktionshilfe.

Während eines Infoseminars bei der Kommunalen Arbeitsförderung in St. Wendel können ukrainische Flüchtlinge ihre Fragen loswerden. Foto: Henning Scheid