Handball-Saarlandliga der Frauen Saarlandliga-Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler verlieren Verfolgerduell

„Nach dem Seitenwechsel haben wir uns schwergetan aus dem Rückraum, da der HSV auf eine defensivere Abwehrformation umgestellt hatte“, berichtete Kipper. Und ohne die am Daumen verletzte Rückraum-Akteurin Joline Luther fehlte es den Moskitos an Wurfkraft. „Wir haben alles probiert, aber die Würfe sind nicht ins Tor gegangen“, sagt Kipper. In 17 Minuten gelangen beiden Mannschaften jeweils nur fünf Treffer. Becker brachte dann den HSV mit 16:15 in Führung, die Marie-Christin Sträßer egalisierte (57. Minute). Gut eine Minute vor Schluss gelang Rebecca Bold, der 17:16-Siegteffer für Merzig. Der Liga-Dritte hat nach 15 Spielen jetzt 24:6 Punkte auf dem Konto und empfängt am Sonntag, 18 Uhr, Spitzenreiter SG SV/VT Zweibrücken. Die Moskitos (17 Spiele) bleiben mit 27:7 Zählern weiter Zweiter in der Tabelle und spielen am Sonntag, 15.30 Uhr, bei Schlusslicht TV Kirkel.