Hostellerie Bacher hat Restaurant-Betrieb seit 1. Oktober eingestellt Durchaus bereit für einen Käufer oder Pächter

Nach 2005, so erinnert sich Wögerbauer, habe sich dann die Frage gestellt, welche Richtung er künftig einschlagen wolle. Mit Klaus Erfort hatte es damals bereits einen Zwei-Sterne-Koch im Saarland gegeben. Also entschied sich Wögerbauer für einen anderen Weg: Hochzeiten, der Veranstaltungsbereich kamen. Und das lässt sich ebenso wie Hotel und Frühstücksbereich eben nun auch weiterhin mit geringerem Personal bewerkstelligen. „Da kann man eben vorbereiten.“ Das Personalproblem, das weiß Wögerbauer, betrifft nicht nur seinen Betrieb. Das gibt es in der Gastronomie allgemein. „Da haben vielleicht Familienbetriebe noch eher eine Chance“, glaubt er. Seit Langem schon habe er beispielsweise einen Oberkellner gesucht, jemanden, der sich so richtig auskennt. Doch solche Fachkräfte fehlen hier. Was den 61-Jährigen nicht wirklich wundert. Schließlich sind die Arbeitszeiten eine Herausforderung. Zwölf Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, vielleicht mal eine Woche Urlaub. So war das früher bei ihm. Nach Schließung des Restaurantbetriebes sind Wögerbauer und seine Frau ab 5 Uhr aktiv: Frühstückszubereitung. Bis dann alles wieder sauber ist, ist es auch 14 Uhr. Und abends geht es dann nochmal in die Küche.