Vier statt zwei Schultern Generationenwechsel im Hospiz Emmaus in St. Wendel

Veränderungen können verunsichern und ein mulmiges Gefühl verursachen. Weil man oft noch nicht den Blick dafür hat, dass sich mit ihnen auch ganz neue Chancen auftun. Dass sich plötzlich Möglichkeiten ergeben, den Kurs neu zu bestimmen. „Gemeinsam werden wir die Segel richtig setzen“, haben Tobias Munkes und Nadine Künzer-Müller dementsprechend an ihre Kollegen geschrieben. Per Postkarte – mit einem Segelschiffchen als Motiv darauf. Anlass war die Übergabe des Pflegedienst-Steuerrads im St. Wendeler Hospiz Emmaus. Denn dessen langjähriger Pflegedienstleiter Thomas Löffler hat sich nach zwölf Jahren in den passiven Part seiner Altersteilzeit verabschiedet – und Künzer-Müller sowie Munkes folgen ihm nach. Munkes als Leiter des Pflegedienstes und Künzer-Müller als seine Stellvertreterin.