Für den guten Zweck Holzdesign Backes spendet für Hospiz

„Schaffen wir es in diesem Jahr wieder, wie bereits im letzten Jahr, mehr als 600 Euro Spendensumme zusammenzubekommen, dann teilen wir es auf zwei Einrichtungen auf“, war der Plan der Familie Backes. Dass es in diesem Jahr dann sogar mehr als das Doppelte wurde, hat sie selbst wohl am meisten überrascht. Somit fließe bei der diesjährigen Aktion jeweils 675 Euro an das Kinderhospiz- und Palliativteam Saar und an den Wünschewagen des Arbeiter Samariter Bundes (ASB) im Saarland.