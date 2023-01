Holiday-Check-Award : Sieben Hotels im Saarland ausgezeichnet – darunter drei aus dem Landkreis St. Wendel

St Wendel Bei den alljährlichen Awards des Bewertungs- und Buchungsportal Holidaycheck sind im Jahr 2023 sieben saarländische Hotels prämiert worden. Gleich drei kommen aus dem Landkreis St. Wendel.

Darunter gleich drei aus dem Landkreis St. Wendel. Laut Mitteilung der Tourismuszentrale Saarland hat die Seezeitlodge Hotel & Spa in Gonnesweiler mit 5,8 von sechs Punkten und 99 Prozent Weiterempfehlung abgeschnitten. Das Victor’s Landhotel Weingärtner in Bosen erreichte 5,2 von sechs Punkten und eine Weiterempfehlung von 97 Prozent. Das Hotel Angel’s am Fruchtmarkt in St. Wendel erzielte 5,4 von sechs Punkten und eine Weiterempfehlung von 93 Prozent.