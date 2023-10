Für den guten Zweck Mitarbeiter spenden für Wünschewagen

Ihr erstes Sommerfest haben die Mitarbeiter der Hörmann KG am Produktionsstandort in Freisen gefeiert und dabei einen karitativen Zweck unterstützt. Jetzt ist ein symbolischer Scheck in Höhe von 3000 Euro an den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) im Saarland überreicht worden. „Das Geld kommt von den Mitarbeitern“, erklärt Daniel Müller vom Organisationsteam. Bei Anmeldung habe jeder Mitarbeiter ein Obolus in Höhe von drei Euro bezahlt. „Dafür hat dann jeder ein Bändchen für Essen und Trinken erhalten“, sagt Müller. Rund 600 Mitarbeiter seien dann beim von der Werkleitung übernommenen Fest dabei gewesen. Vereine aus Freisen haben die Veranstaltung mit Diensten unterstützt.