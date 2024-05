Hochwasser im St. Wendeler Land THW aus dem Landkreis St. Wendel hilft im ganzen Land

Mit ihrem watfähigen Kipper beteiligten sich die Kräfte des THW-Ortsverbandes St. Wendel gemeinsam mit dem THW-Ortsverband Nohfelden früh an der Befüllung von Sandsäcken und brachten diese anschließend in die Überflutungsgebiete bei St. Wendel und im Ostertal. Hand in Hand mit Kräften von Feuerwehr und Katastrophenschutz wurden so in kurzer Zeit rund 3000 Sandsäcke hergestellt, mit deren Hilfe Keller und Wohnungen der betroffenen Anlieger vor eindringendem Wasser geschützt werden konnten.