Nach Dauerregen Hochwasser-Situation im St. Wendeler Land entspannt sich

Nach zwei anstrengenden Tagen und Nächten können die Hilfskräfte im St. Wendeler Land endlich wieder durchatmen. „Wir haben nur noch vereinzelt Einsätze, weil Wasser in Gebäude gelaufen ist oder hineinzulaufen droht“, informiert Dirk Schäfer, Leiter des Amtes für Katastrophenschutz im Landkreis St. Wendel. Als er sich am Donnerstagmittag gegen 14 Uhr in der Redaktion meldet, haben die Feuerwehren in St. Wendel und Tholey ihre Arbeiten gerade beendet und sind am Zusammenpacken. „Insgesamt ist die Lage wieder relativ entspannt“, wertet Schäfer.