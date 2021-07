Unwetter in Bitburg : St. Wendels Kreisbrandinspekteur schildert Einsatz im Hochwassergebiet

Unwetter in Bitburg

Feuerwehrleute aus dem Landkreis St. Wendel helfen bei der Personenrettung in Stahl. Foto: Dirk Schäfer

St. Wendel/Bitburg Während der Landkreis St. Wendel vom Hochwasser verschont blieb, traf es die Nachbarn in Rheinland-Pfalz teils schwer. Aktuell sind Taucher der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft aus der Region in Trier-Ehrang.

Seit etwa zwei Stunden ist St. Wendels Kreisbrandinspekteur Dirk Schäfer wieder zurück in seiner Heimat. Sie ist vom Hochwasser verschont geblieben. Ganz anders die Situation bei den Nachbarn in Bitburg und Trier. Aktuell, so berichtet Schäfer, wurden Taucher der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) samt Rettungsbooten angefordert. Für sie geht es nach Trier-Ehrang.