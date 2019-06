Doch ein Royal in St. Wendel : Fergie spaziert durch die Fußgängerzone

St. Wendel Auf den Spuren der Windsor-Vorfahren gewandelt. Fergie, Ex-Frau von Prinz Andrew, in St. Wendel.

Was macht eine Herzogin in St. Wendel? Das werden sich wohl Passanten gefragt haben, die am Montagmorgen die Duchess of York an der Basilika oder am Schlossplatz gesehen haben, umringt von Fernsehkameras. Die Auflösung: Sarah Ferguson, Duchess of York, war auf den Spuren der Stamm-Mutter der Windsors, Herzogin Luise, unterwegs. Mehr dazu im Laufe des Tages...