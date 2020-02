Sturmtief „Sabine“ kommt ab Sonntag : Helfer bereiten sich auf möglichen Orkan vor

St. Wendel Am Sonntag soll es sehr stürmisch werden - mit Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern pro Stunde rechnen Meteorologen. Feuerwehr, Polizei, Technisches Hilfswerk und viele Gemeinden bereiten sich auf einen möglichen Orkan vor.

Die Feuerwehr im Landkreis St. Wendel bereitet sich auf einen möglichen Orkan vor. Denn was die Wetterverhältnisse an diesem Sonntag angeht, da sind sich die Meteorolgen verschiedener Dienste einig: Es soll sehr stürmisch werden. Auch mit größeren Regenmengen ist zu rechnen, wobei diese Vorhersage noch recht vage ist. „Es wäre sträflich, keine Vorsorge zu treffen“, sagt daher Kreisbrandinspekteur Dirk Schäfer. Und weiter: „Wir wollen keine Hysterie verbreiten, aber gewappnet sein.“

So wird wieder das Kreislagezentrum in St. Wendel eingerichtet. Zwei bis drei Mann werden dort für die Koordinierung der Einsätze bereit stehen. Am Sonntagnachmittag treffe sich die Truppe, um Details festzulegen.