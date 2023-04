Hebammengemeinschaft Zauberhaft in Oberthal „Unser Job ist so vielfältig wie die Familien“

Frau Buchner, vor etwa zwei Jahren, am 1. Mai 2021, hat die Hebammengemeinschaft Zauberhaft ihre eigene Praxis eröffnet. Lassen Sie uns noch einmal zurückblicken. Was hat Sie damals dazu bewogen, ihren Sitz vom Marienhaus Klinikum in St. Wendel nach Oberthal zu verlegen?