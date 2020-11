Begleitstrukturen aufgebaut : So stärkt das Hauptamt das Ehrenamt

St. Wendel Seit Start des Projekts im Januar wurden bereits 276 Personen aus unterschiedlichen Vereinen in Vereinsgesprächen beraten.

Dass es in einem Ehrenamtshilfe-Projekt von Nöten ist, auf das Thema Digitalisierung im Besonderen ein Augenmerk zu legen, sei anhand der gesellschaftlichen Entwicklung nicht von der Hand zu weisen, heißt es in einer Pressemitteilung der Projekt-Träger vor Ort. Während Kinder und Jugendliche heute mit dem Smartphone aufwachsen und dementsprechend spielerisch mit diesem Kommunikationsmittel und den entsprechenden Applikationen umzugehen wissen, bringen alteingesessene Vereine ihre Informationen nicht selten noch per Mitteilungsblatt unter die Leute.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, sei auch die Dorf-App „Dorf-Funk/DorfNews“ inzwischen ein wichtiger Baustein des Projekts. Mit der Applikation können die Bürger der Dorfgemeinschaft beispielsweise Fragen stellen und Gedanken mitteilen, Vereine können Mitteilungen verfassen und Gewerbetreibende über veränderte Öffnungszeiten informieren. So trägt die App dazu bei, dass das Dorfleben auf digitalem Wege stattfinden kann. Die App startete 2019 in Hasborn-Dautweiler und wurde im Sommer 2020 auf die gesamte Gemeinde Tholey ausgeweitet. Da die Anwendung auch in weiteren Gemeinden im Landkreis auf Interesse gestoßen ist, wird sie nun auf andere Kommunen ausgeweitet.