Nohfelden Hanomags treffen sich wieder am Bostalsee

Viele der alten Fahrzeuge sind zum Wohnmobil umgebaut worden. Diese waren eine kostengünstige Alternative, um ein geländetaugliches Fahrgestell zu erhalten. So ist jedes Fahrzeug ein Unikat, zumal es bereits viele verschiedene Aufbauten ab Werk gab. Der Hanomag AL 28 ist ein Fahrzeug, an dem man noch selber schrauben kann und den man auch in den entferntesten Ecken der Welt reparieren kann, etwas technisches Verständnis vorausgesetzt.