Braunshausen Gute Laune beim Löschbezirk Braunshausen

Der stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes St. Wendel Klaus-Peter Schorr hatte die ehrenvolle Aufgabe, Brandmeister Uwe Sersch für 40 Jahre Feuerwehrzugehörigkeit das entsprechende Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbandes zu verleihen. Zwölf Jahre lang hatte Brandmeisterin Bernadette Sersch mit viel Geschick und herausragendem Engagement das Amt der stellvertretenden Löschbezirksführerin ausgeübt. Im vergangenen Jahr hatte sie diese Funktion abgegeben. Jetzt wurde sie offiziell aus ihrem Amt verabschiedet. Bürgermeister Barth überreichte ihr ein Blumenbouquet und einen Geschenkgutschein. „Bernadette und Uwe engagieren sich auch außerhalb des Feuerwehrdienstes mit einem Höchstmaß an persönlichem Einsatz in dem von der Flutkatastrophe gebeutelten Ahrtal. Dafür gebührt ihnen Dank und Anerkennung“, so Barth.