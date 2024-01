SZ-Serie: Wintergemüse ist gesund und lecker Grünkohl: Superfood und Alleskönner

Ein Renner in ihrem Landhaus ist derzeit der „Winterlounge Burger“. Der wird zubereitet aus grob gehackten Fleisch vom Glanrind, Grünkohl, Senfcrème, Apfelchutney und Pesto. Sowie einem Dinkelbun. Der Burger schmeckt originell und lecker, der cremige Kohl hat noch Biss, harmoniert sehr gut mit der Senfcrème und dem Chutney. Dazu gibt es Steckrüben-Rösti. „Die werden aus den Blättern der Steckrüben und Zwiebeln in der Pfanne gebraten“, verrät die Küchenchefin. In Steckrüben steckt mehr Kalzium und Vitamin C als in Kartoffeln, dabei aber nur etwa die Hälfte an Kalorien. Winterlounge-Burger? Familie Spanier bewirtet ihre Gäste derzeit auch in ihrer Winterlounge, einem unbeheizten Raum zwischen Eingang und Restaurant mit Fellen, Decken und Handwärmern. „Die Winterlounge ist bei Wanderen und Spaziergängern beliebt, die nehmen dann in ihren warmen Kleidern Platz und genießen unsere Küche“, so Stefan Spanier. Ideen muss man haben…