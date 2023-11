Ehrenamt Großer Dank an die Ehrenamtler im Kreis

Aber das Ehrenamt mache sich ja nicht so einfach von selbst. „Und dies nach dem Motto, die Vereine machen das schon und wir müssen uns nicht darum kümmern“, merkte er an. Besonders in der Corona-Zeit sei festgestellt worden, was es bedeute, wenn das Ehrenamt zum Erliegen komme. „Das ist ja ein Miteinander in unserer Gesellschaft, und das Miteinander ist ja viel mehr, als das, was hauptamtlich geleistet wird“, sagte Recktenwald. Gerade das ehrenamtliche Engagement sei unverzichtbar, damit die Gesellschaft funktioniere. „Deswegen ist auch unsere Aufgabe als Landkreis, als Kommune mit dazu beizutragen, die Vereine dort zu unterstützen, wo es geht und notwendig ist“, erläuterte er. Wo es ohne Unterstützung funktioniere, umso besser, aber es gebe Bereiche, wo es Sinn mache, „dass wir mit unseren hauptamtlichen Möglichkeiten das Ehrenamt unterstützen“. Denn: „Dadurch kann sich das Ehrenamt auf das eigentliche Ehrenamt konzentrieren, weil ja mittlerweile viele Aufgaben mit den eigentlichen Aufgaben gar nichts zu tun haben“, sagte Recktenwald. Das Ganze drumherum könne auch durchaus dazu führen, so fand er, dass einige dann die Lust verlieren. Deshalb sei er froh, dass im Landkreis eine Ehrenamtsbörse existiere. „Darüber erfahren wir, wo sind die Sorgen und Nöte unserer Ehrenamtler und wie können wir helfen“, sagt Recktenwald.