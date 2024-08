Spendenübergabe in St. Wendel Grill-Event „Feuer und Flamme“ brachte viel Geld ein

Kochen überhaupt, so Klär, sei ein aktuelles Thema und verweist auf die vielen Fernsehsendungen. „Mit Genuss und Lifestyle haben wir die Besucher auf den Punkt abgeholt und das live“, findet der Rathaus-Chef. Mit Feuer und Flamme für St. Wendel sei erstmals auch ein spezielles Publikum angesprochen worden, was sonst bei anderen Veranstaltungen in der Stadt nicht so präsent sei. Bei all der rückblickenden Schwärmerei drängt sich die Frage nach einer Wiederholung des Grill-Wettbewerbs zwingend auf. „Jedes Jahr geht das nicht, wenn dann schon alle zwei Jahre“, meint Klär. Ideengeber und Initiator Michael Schultheis konstatiert warum: „Wir hatten zunächst eine einjährige Planungszeit, ab der Vorstellung des Events sind noch weitere drei Monate hinzugekommen.“