Als Symbol der Solidarität mit der Ukraine : Gottesdienst und Friedensgebet in St. Wendel

Ein Licht ins Dunkel bringen. An diesem Wochenende sind zwei Friedensaktionen in St. Wendel und in Bliesen geplant. Foto: dpa-tmn/Franziska Koark

St Wendel Zwei Aktionen im Zeichen des Friedens sind am Wochenende in St. Wendel geplant.

So rufen die evangelische Gesamtkirchengemeinde St. Wendel, die katholische Pfarreiengemeinschaft St. Wendel, die Stadt sowie der Landkreis am Samstag, 26. Februar, 18 Uhr, zu einem Friedensgebet auf. Das Motto auf dem Schlossplatz lautet: „Ein Licht für den Frieden – Solidarität mit der Ukraine“. Wie ein Sprecher des Landkreises mitteilt, müssen die Teilnehmer des Friedensgebetes einen Abstand von 1,5 Metern einhalten, sofern sie nicht zum Kreis der Angehörigen des eigenen Haushaltes sowie des familiären Bezugskreises gehören. Sollte dies nicht möglich sein, sei eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. „Von der Maskenpflicht ausgenommen sind Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres, Personen, die ärztlich bescheinigt aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können“, erläutert der Sprecher. Das Friedensgebet wird um 18.30 Uhr mit dem Läuten der Glocken beendet.

Einen Tag später, am Sonntag, 27. Februar, ist zudem ein ökumenischer Friedensgottesdienst für die Menschen in der Ukraine geplant. Dazu laden die katholische Pfarreiengemeinschaft St. Wendel und die evangelische Gesamtkirchengemeinde St. Wendel um 17 Uhr in die katholische Pfarrkirche St. Remigius in Bliesen. Im Gottesdienst, der gemeinsam vom evangelischen Pfarrer Wolfgang Meyer und seinem katholischen Kollegen Klaus Leist gestaltet wird, wird gemeinsam für den Frieden in der Ukraine und in allen osteuropäischen Ländern gebetet. Wie die Veranstalter mitteilen, solle mit dem ökumenischen Friedensgottesdienst ein Zeichen der christlichen Nächstenliebe und Solidarität gesetzt werden.