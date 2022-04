Polizei und Feuerwehr waren vor Ort : Einsatz an der Globus-Zentrale in St. Wendel: Nach Fund von Kuvert – weißes Pulver wird untersucht

Symbolbild Foto: Globus

Update Alarm am Montagvormittag in St. Wendel: Dort tauchte im Verwaltungsgebäude des Globus ein Umschlag auf, in dem weißes Pulver enthalten war. Der Einsatz vor Ort lief bis zum Nachmittag. Nun wird die Substanz im Labor untersucht