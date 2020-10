Unfall in Parkhaus : Junge stürzt schwer mit dem Rad

Ein 15-Jähriger aus St. Wendel ist am Samstag um 15.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Globus-Parkplatz gestürzt.

„Der Junge musste mit Verdacht auf schwerere Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht werden“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Demnach war der Jugendliche im Parkhaus eine abschüssige Rampe heruntergefahren und in einer Absperrkette hängen geblieben. Der Einkaufsmarkt war am Samstag aufgrund des Feiertages geschlossen. „Schilder weisen darauf hin, dass eine Nutzung des Parkhauses außerhalb der Geschäftszeiten nicht erlaubt ist“, heißt es vonseiten der Polizei.