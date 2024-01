Glatteis im Landkreis St. Wendel Gemeinden informieren über Beeinträchtigungen

Beinahe stündlich veröffentlichen die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung Marpingen neue Updates auf ihrer Facebook-Seite. So findet sich dort etwa der Hinweis, dass im Kinderhaus Alsweiler (Kindergarten und Krippe) am Mittwoch nur ein Notbetrieb möglich ist. Die Grundschule Marpingen bleibe geschlossen. Die Freiwillige Ganztagsschule der Grundschule werde an den Standorten Marpingen und Alsweiler ab 12.30 Uhr einen Notbetrieb einrichten, der nur bei dringendem Bedarf genutzt werden sollte. „Wir können jedoch nicht garantieren, dass der Bustransfer stattfindet. Der Hin-und Nachhauseweg liegt in der Verantwortung der Eltern“, heißt es. Die Gemeindeverwaltung selbst bleibe am Mittwoch für den Publikumsverkehr geschlossen, ebenso das EVS-Wertstoffzentrum.