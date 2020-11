Giftköder : Eine Tierärztin gibt Tipps zur Ersten-Hilfe beim Hund

St. Wendel Hat ein Vierbeiner einen Giftköder verschluckt, sollten Tierbesitzer ihre Fellnase so schnell wie möglich zum Tierarzt bringen. Jede Minute zählt.

Hunde lieben es, beim Gassigehen die Welt zu erkunden. Sie schnüffeln im Gebüsch, stöbern durch hohes Gras und stecken ihre Nase auch gerne mal in den ein oder anderen Fuchsbau. Doch solche Streifzüge durch die Natur bergen Gefahren. Vor allem an beliebten Spazierwegen legen Tierhasser immer wieder Giftköder aus. Was sollten Hundebesitzer tun, wenn ihr vierbeiniger Freund etwas Schädliches verschluckt hat? Tierärztin Anette Reinberger-Chabab, deren Praxis sich in Türkismühle befindet, gibt Tipps.