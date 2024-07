Unwetter im St. Wendeler Land Umgestürzte Bäume, Geröll auf der Autobahn

Die heftigen Regenfälle mit mehr als 20 Litern auf den Quadratmeter in kurzer Zeit und starken Windböen führten zu einer Vielzahl von Einsätzen, vor allem aufgrund umgestürzter Bäume und Wassereinbrüche in Gebäude, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilt. In der Walhauser Straße in Wolfersweiler stürzten mehrere Bäume auf die Zuwegung sowie auf das Dach eines Wohnhauses. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.