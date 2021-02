Pandemie im Landkreis St. Wendel : Zwei neue Corona-Fälle wurden am Montag bekannt

Zwei neue Corona-Fälle wurden am Montag bekannt

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner liegt aktuell bei 82,75.

Zwei neue Corona-Fälle meldet das St. Wendeler Gesundheitsamt am Montag. Wie dessen Sprecher berichtet, leben die Betroffenen in der Gemeinde Namborn und der Kreisstadt St. Wendel. Seit Beginn der Pandemie sind in der Region nunmehr 2322 Infektionen bekannt geworden.