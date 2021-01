Pandemie im Landkreis St. Wendel : Gesundheitsamt meldet 21 neue Corona-Fälle

St. Wendel Ein Schüler, der die Grundschule in Gonnesweiler besucht, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

„Zehn Mitschüler müssen daher in Quarantäne“, erläutert ein Sprecher des Landkreises St. Wendel. Insgesamt hat das Gesundheitsamt am Dienstag 21 neue Fälle bekannt gegeben. Die Betroffenen leben in den Kommunen Namborn (4), Nohfelden (4), Tholey (4), St. Wendel (3), Oberthal (2), Freisen (2), Marpingen (1) und Nonnweiler (1). Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner ist auf 127,58 gestiegen. Am Montag lag der Wert bei 118,38.