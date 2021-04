Pandemie im Landkreis St. Wendel : Zehn neue Corona-Fälle am Donnerstag

Zehn neue Corona-Fälle am Donnerstag

St. Wendel Außerdem stieg am Donnerstag noch einmal die Zahl der nachgewiesenen Mutationen im Landkreis.

Gründonnerstag sind im St. Wendeler Gesundheitsamt zehn neue Corona-Fälle bekannt geworden. Wie dessen Sprecher berichtet, leben die Betroffenen in den Gemeinden Marpingen (3), und Tholey (1) sowie in der Kreisstadt St. Wendel (6).

Ebenfalls weiter im Aufwärtstrend befindet sich die Kurve mit den Mutationsfällen, die bislang im Landkreis St. Wendel nachgewiesen wurden. Im Vergleich zum Vortag listet die Statistik am Donnerstag zwölf Fälle mehr auf, nämlich 271. Davon konnten 192 Fälle der britischen Variante zugeordnet werden, 66 der südafrikanischen. 13 Fälle werden unter dem Vermerk „unbekannte Variante“ geführt.

Darüber hinaus ist ein weiterer Corona-Fall in einem Kindergarten bekannt geworden. Wie der Sprecher berichtet, war ein Kind, das eine Einrichtung in der Gemeinde Marpingen besucht, positiv auf das Virus getestet worden. Die Konsequenz: Elf Kinder und vier Mitarbeiter mussten in Quarantäne, da sie laut Sprecher als Kontaktpersonen ersten Grades gelten.