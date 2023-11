Heimatverein Eitzweiler Neustart des Heimatvereins Eitzweiler nach der Pandemie

Die wiedergewählte Vorsitzende Sabine Linn habe den Vereinsmitgliedern für ihre Unterstützung und ihr Engagement gedankt. Im kommenden Jahr begehe der Heimatverein Eitzweiler sein 20-jähriges Bestehen, das man am 28. April im Zusammenhang mit einer Fotoausstellung im Dorfgemeinschaftshaus feiern wolle. Des Weiteren plane der Verein für 2024, den regelmäßigen Heimattreff in der Dorfstubb wieder aufzunehmen, und auch ein Besuch des Auswanderermuseums in Oberalben sei angedacht, liege doch ein Schwerpunkt der Vereinsarbeit auf dieser Thematik.