Bauten waren Thema im Gemeinderat Tholey Besche Haus muss weiter gesichert werden

Für die Angebotssumme von 169 991 Euro hat der Gemeinderat einstimmig Abrissarbeiten in Sotzweiler an die Firma Gihl aus Eppelborn vergeben. Betroffen ist das ehemalige Gasthaus John, das sich im Besitz der Gemeinde befindet. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Eckhaus, das an die Bonner Straße (Bundesstraße 269) und an die Bergweilerstraße (Landstraße 324) grenzt. Der bauliche Zustand des Komplexes wird in den Ratsunterlagen als schlecht beschrieben. Letzter Nutzer war der Boxclub Schaumberg. Dessen Mitglieder trainieren künftig im Dorfgemeinschaftshaus in Bergweiler. Was mit der entstehenden Freifläche in Sotzweiler passieren wird, steht noch nicht fest.