Grundsatzbeschluss im Gemeinderat Nonnweiler : Mehr Platz in Kastel für die Vereine

Nonnweiler Da geht ein lang gehegter Wunsch der Kasteler Vereine in Erfüllung. Die Gemeinde Nonnweiler wird das Gebäude des ehemaligen katholischen Kindergartens in Kastel übernehmen und umbauen. Gemeinsam mit dem Bürgerhaus Castellum soll so eine zentraler Ort für die Vereine und Bürger entstehen.

