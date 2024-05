„Eine besondere Form der Bürgerbeteiligung“ Gemeinde Tholey sucht wieder Engagierte für Jugend- und Seniorenbeirat

Wenn sich der Tholeyer Gemeinderat nach den Kommunalwahlen am 9. Juni neu konstituiert hat und in die nächste Amtszeit startet, steht auch den Beiräten – Jugend und Senioren – ein Neubeginn bevor. Für Bürgermeister Andreas Maldener (CDU) besteht darin die Chance, die Gremien nochmals neu zu beleben. Doch ehe dieser Schritt vollzogen wird, werden die amtierenden Beiräte nochmals zusammenkommen. „Wir wollen ein Fazit ziehen“, sagt Maldener und dazu brauche es die Meinungen der Beteiligten: Was ist gut, was ist schlecht gelaufen? Einen offenen und ehrlichen Austausch wünscht sich der Bürgermeister. Daher werde er selbst die Anwesenden begrüßen und sich dann zurückziehen. Überhaupt, sei es seine Devise, gerade den Jugendbeirat zwar zu unterstützen, aber ihm auch Freiräume zu lassen. Beim Seniorenbeirat sei sein Beisein hingegen eher erwünscht.