Nach mehreren Sprengungen Sparkasse bessert in Sachen Sicherheit nach – Geldautomat in Hasborn wieder am Netz

Die Explosion mitten in der Nacht ist heftig. Die Druckwelle fegt Fensterscheiben aus ihrem Rahmen, die Eingangstür zersplittert, das Mobiliar zerberstet, die Decke zerlegt sich in ihre Einzelteile. Und was einst auf der Werbetafel über dem Eingang der Filiale der Kreissparkasse (KSK) St. Wendel in Otzenhausen gestanden hatte, ist höchstens noch zu erraten.