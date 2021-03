Geburtshilfe und Gynäkologie : Kohlhof und St. Wendel arbeiten eng zusammen

Leitet seit Jahresbeginn die Abteilungen Geburtshilfe und Gynäkolgie in den beiden Marienhaus-Kliniken Kohlhof unds St. Wendel: Chefarzt Dr. Hakim Bahdo. Foto: Astrid Anna Oertel

St Wendel Die Abteilungen Geburtshilfe und Gynäkolgie in den beiden Marienhaus-Kliniken stehen seit Anfang des Jahres unter der Leitung von Chefarzt Hakim Bahdo.

2500 Kinder sind in den Marienhauskliniken St. Wendel und Kohlhof im vergangenen Jahr auf die Welt gekommen. Gynäkologie und Geburtshilfe sind wichtige Abteilungen in beiden Krankenhäusern, die seit Anfang dieses Jahres enger zusammenarbeiten und vernetzt sind. „In der Verbindung beider Kliniken sehen wir große Chancen“, unterstrich Rainer Kropp, der kaufmännische Direktor des Verbundes Saar-Ost des Trägers Marienhaus, im SZ-Gespräch. Zu diesem Verbund gehören die Krankenhäuser in St. Wendel und auf dem Kohlhof.

Seit Januar stehen die Abteilungen Gynäkologie und Geburtshilfe in beiden Häusern unter der Leitung von Chefarzt Hakim Bahdo. Darüber hinaus ist Dr. Anke Bleimehl Sektionsleiterin des Brustzentrums in St. Wendel (wie kurz berichtet).

Hakim Bahdo stammt ursprünglich aus Syrien. Der Vorname Hakim bedeutet im Arabischen so viel wie Arzt oder Heilkundiger. In die Wiege gelegt war ihm der Beruf des Arztes gleichwohl nicht. In der Familie von Hakim Bahdo gibt es nämlich eher Ingenieure und Lehrer, Apotheker oder Banker. Schon als Kind wusste er, wie er erzählt, dass er einmal Medizin studieren und Arzt werden wollte.

Im Nordosten Syriens geboren und aufgewachsen, studierte Hakim Bahdo von 1994 bis 2000 in Aleppo Medizin. Die Gynäkologie und Geburtshilfe hatte es ihm aufgrund ihrer großen Vielseitigkeit von Anfang an angetan, und so blieb er nach dem Studium an der Universitätsklinik, machte seinen Facharzt und wurde Oberarzt. Um sich beruflich weiterzuentwickeln und Erfahrungen im Ausland zu sammeln, pendelte er zwei Jahre lang (2006 bis 2008) zwischen Syrien und den USA, hospitierte an zahlreichen Kliniken. „Ich bin viel herumgekommen und habe viel gelernt“, sagt er.

Zurück in Aleppo, war er Chefarzt einer Privatklinik und gleichzeitig Oberarzt an der Uniklinik (zwei Parallel-Jobs sind in Syrien nicht ungewöhnlich). Sein Ziel war es aber, nach Deutschland überzusiedeln und hier zu arbeiten. Deshalb lernte er im Selbststudium Deutsch, legte am Goethe-Institut in Beirut die notwendige Deutschprüfung ab und kam 2013 mit Frau und Sohn nach Trier. Seine erste Arbeitsstelle hatte er im Mutterhaus der Borromäerinnen und wechselte 2018 als Leitender Oberarzt in die Geburtshilfe des Klinikum Saarbrücken auf dem Winterberg. Im Juli 2020 übernahm er die Leitung der Gynäkologie und Geburtshilfe am Kohlhof, seit 1. Januar ist Hakim Bahdo in Personalunion Chefarzt in St. Wendel und damit Nachfolger von Dr. Eberhard Müller, der in den Ruhestand gegangen ist.

Die Gynäkologie und Geburtshilfe an beiden Standorten in Kohlhof und St. Wendel böten ihm die Vielseitigkeit, die er an seinem Fachgebiet so schätze. Denn neben den Geburtshilfen verfügen sie über eine jeweils breite operative Gynäkologie. Gerade in der Onkologie sieht Hakim Bahdo einen Schwerpunkt, den er weiter ausbauen möchte. Mit einem standortübergreifenden Einsatz seiner mitarbeitenden Ärzte erhofft er sich vor allem Synergien im operativen Bereich und in der Aus- und Weiterbildung von angehenden Medizinern.

Über die Kreisgrenzen hinaus genießt das Brustzentrum in St. Wendel einen guten Ruf. Hier kann das Marienhaus auf Bewährtem aufbauen. Dr. Anke Bleimehl ist seit Jahren leitende Oberärztin im Team der Gynäkologie und Geburtshilfe. Als erfahrene Operateurin des Brustzentrums hat sie zum Jahresbeginn die Leitung des Zentrums übernommen. Geboren im nordrheinwestfälischen Hagen kam sie im Alter von acht Jahren ins Saarland. Nach dem Abitur in St. Wendel studierte sie am Uniklinikum in Homburg Medizin. Dass sie einmal in der Gynäkologie und Geburtshilfe tätig sein würde, stand für sie schon sehr früh fest.

Und so folgten nach Abschluss des Studiums ein Jahr Tätigkeit im Krankenhaus in Wittlich/Eifel (1995) und fünf Jahre (1996-2004) im Perinatalzentrum und Brustzentrum des Westpfalz Klinikums in Kaiserslautern. Im Jahr 2004 kam Dr. Anke Bleimehl als Assistenzärztin in das Team von Dr. Eberhard Müller und lernte bei ihm „ihr Handwerk“, wie sie sagt. 2006 machte sie ihren Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.

Dr. Anke Bleimehl ist seit Jahren leitende Oberärztin im Team der Gynäkologie und Geburtshilfe. Zum Jahresbeginn hat sie die Leitung des Brustzentrums übernommen. Foto: Astrid Anna Oertel