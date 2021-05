Baustelle in Oberkirchen : Statt Blumen wächst nun die Wohnanlage

Baustelle in Oberkirchen

Oberkirchen Es ist das Ende einer Ära: Nach fast 70-jähriger Familientradition verabschiedet sich die Gärtnerei Keller aus Oberkirchen.

Jahrzehntelang sprossen auf dem Gelände nahe dem Osterbach in Oberkirchen Stiefmütterchen, Geranien und weitere blühend-duftende Blümchen. Nun werden dort zwei Häuser mit 16 Wohneinheiten hochgezogen. Doch der Name bleibt so gut wie erhalten, auf dem Grundstück entsteht die Wohnanlage Osterbach Garten. Mit dem Bau einher geht auch das Ende einer Ära: Auf Nimmerwiedersehen hat sich die Gärtnerei Keller nach fast 70-jähriger Familientradition aus dem Dorf Oberkirchen verabschiedet.