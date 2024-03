Mehr Zähler hat keine Mannschaft im Kreis SG Oberes Bliestal freut sich trotz erstem Punkteverlust

Güdesweiler · Die eine stolze Serie ist gerissen, die andere hat bei den Bezirksliga-Fußballern der SG Oberes Bliestal weiter Bestand: Die SG, die an diesem Sonntag um 15 Uhr den Tabellen-Dritten SV Bliesen zum Top-Spiel und Derby in Güdesweiler erwartet, verließ am vergangenen Sonntag nach zuvor 17 Siegen in Folge seit Saisonbeginn erstmals den Platz nicht als Sieger.

15.03.2024 , 10:24 Uhr

Spielertrainer Julian Scheid hat mit seinem Team elf Spieltage vor Schluss 16 Punkte Vorsprung. Foto: Tobias Krämer/Verein/Tobias Krämer

Von Philipp Semmler