Fußball-EM im St. Wendeler Land : Gemeinsames Leiden beim Public Viewing

Auf der Schaumberg-Alm verfolgten zahlreiche Fußballfans das Auftaktspiel der Deutschen ins EM-Turnier. Foto: B&K/Bonenberger / B&K

St Wendel Im St. Wendeler Land litten die Fußball-Fans mit dem deutschen Team. Zu Besuch auf dem Schaumberg und in St. Wendel.

Mit einem ganzen Jahr Verspätung kramen die Fußballfans am Dienstag ihr Deutschland-Trikot aus dem Schrank. Passt das Teil noch, um stilecht zum Public Viewing aufzulaufen? Oder ist das Tragen des Shirts wegen angefutterter Corona-Pfunde zu eng geworden? Wie dem auch sei, runter vom heimischen Sofa und nichts wie raus aus der häuslichen Komfortzone: Im Landkreis steigt wieder das Open-Air-Fieber zur Europameisterschaft.

In der Kreisstadt ist von Fußball-Beflaggung in den Straßen oder Schaufenstern noch kaum etwas zu sehen. Hinter dem Jägerzäunchen vor dem Spinnrad blicken die Besucher auf den Bildschirm. Dort spielt gerade der amtierende Europameister. Portugal gewinnt gegen Ungarn mit 3:0 Toren, und Cristiano Ronaldo markiert die Treffer. Egal, die Vorfreude steigt, gleich ist der erste Auftritt der deutschen Mannschaft dran. Auftakt-Gegner ist Weltmeister Frankreich.

Dazu ist der Biergarten der Tholeyer Schaumberg-Alm klasse mit Fans besetzt. „Wir zeigen alle Spiele“, sagt der stellvertretende Restaurantleiter Jasper van´t´Hoff, ein gebürtiger Niederländer. Die Alm-Leinwand misst fünf mal drei Meter und ist in die Bühne eingebaut worden. „Sie besteht aus einzelnen Paneelen, die wir zusammengesteckt haben“, erklärt der Oranje-Anhänger. Der Tholeyer Christoph Köcher wäre mit einem 1:1 gegen Frankreich zufrieden. „Zum Auftakt ein Unentschieden gegen den Weltmeister wäre gut und wichtig“, sagt Köcher, der sich passend zur angesetzten Spielpaarung – Frankreich genießt in dieser Partie Heimrecht – das graue Auswärtstrikot der DFB-Elf übergestreift hat.

Ungläubiges Kopfschütteln erntet zunächst der Greenpeace-Aktivist mit seiner gefährlichen Bruchlandung vor dem Anpfiff. „Hört doch auf“, beschwert sich nach dem Anstoß ein Zuschauer in Theley lautstark über die frühe Gelbe Karte gegen Rechtsverteidiger Joshua Kimmich. Gemeinsame Emotionen machen das Public Viewing so besonders. Und geteiltes Leid ist halbes: So raufen sich die Fans auf der Alm die Haare, schlagen sich die Hände vor das Gesicht, als der Ball von Mats Hummels´ Unterchenkel im deutschen Kasten einschlägt. 0:1, Eigentor, wie bitter.

Halbzeit und schnell die Leinwand wechseln. In Winterbach rollt vor dem Gasthaus Max & Moritz der Ball. „I`ve got the power“ (zu deutsch: „Ich habe die Kraft“) spielt der DJ in der St. Wendeler Pearls Outdoor Event Lounge. Ja, passt, denn die Franzosen sind auf dem Platz physisch stärker. Der Culture-Beat-Hit „Mr. Vain“ dringt aus den Lautsprecherboxen, dennoch sind die Stimmen der ZDF-Kommentatoren Belá Rethy und Sandro Wagner gut zu vernehmen. Zwei Fangruppen haben direkt vor der Leinwand die Logenplätze geblockt. Sie machen Stimmung und wollen das DFB-Team nach vorne treiben. Andere saugen am Mundstück des Schlauchs der Shishapfeife, lassen dann Dampf ab und bleiben entspannt.

„Das Spiel ist gut besucht“, freut sich Pearls-Inhaber Fabio Galante, der die Outdoor Event Lounge in Kooperation mit der Diskothek Flash betreibt. Auch die Übertragung des Italien-Sieges über die Türkei sei nicht nur wegen seiner italienischen Abstammung für ihn ein Volltreffer gewesen. Ein Tor gelingt Deutschland nicht, aber der Équipe Tricolore. Doch die Fans springen sofort auf und schreien „Abseits, das war Abseits“. Sie haben überhaupt ein gutes Auge und erkennen noch vor dem Schiedsrichter und Videoassistenten im schweizerischen Nyon zwei Abseitsstellungen der Franzosen, die dann zu Toren geführt haben. „Hummels, Hummels“, wird der unglückliche Eigentorschütze für seine Monstergrätsche im Strafraum gegen Kylian Mbappé gefeiert.

Nachspielzeit. Die Anhänger schmeißen weiterhin alles rein und wollen den 1:1-Ausgleich förmlich herbei schreien. Nützt nichts, die Franzosen bleiben cool wie die Eiswürfel, die das Lounge-Personal in den Cocktails serviert. Schlusspfiff in München. 0:1, ein Fan deckt sein Gesicht mit der Deutschland-Fahne zu.

Doch jetzt nimmt die Europameisterschaft erst so richtig Fahrt auf. Große Fanfeste sind nicht erlaubt, gemeinsames Fußball-Gucken in und vor Kneipen, Bars und Biergärten aber schon. Am Samstag, 18 Uhr, geht es für die DFB-Elf in München gegen Titelverteidiger Portugal mit Cristiano Ronaldo.

Beim Puplic-Viewing vor der Diskothek Flash in St. Wendel hoffen die deutschen Fans bis zum Schluss auf den Ausgleichstreffergegen die Franzosen. Foto: B&K/Bonenberger / B&K

Gebannt schauen die Fußballfans in der neuen Lounge vorm Flash auf die Leinwand. Ein Tor müsste doch noch drin sein! Aber sie hoffen umsonst. Deutschland erzielt zwar einen Treffer, allerdings ins eigene Netz. Foto: B&K/Bonenberger / B&K

Die Deutschen verlieren gegen Frankreich. Dieser enttäuschte Fan zieht sich vor dem Flash die Fahne über den Kopf. Foto: B&K/Bonenberger / B&K