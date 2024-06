Public Viewing in St. Wendel Hoffen auf bessere Leistung der Nagelsmänner

Info

Die EM startet am Freitag, 14. Juni, 21 Uhr, mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland in der Gruppe A. Am Mittwoch, 19. Juni, geht es ab 18 Uhr gegen Ungarn, und am Sonntag, 23. Juni, 21 Uhr, gegen die Schweiz. Die Begegnung im Achtelfinale beginnen am 29. Juni, die Viertelfinal-Partien werden ab dem 5. Juli ausgetragen. Halbfinale: 9. und 10. Juli, Endspiel: 14. Juli.