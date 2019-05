Fridays for Future : Klimademo in St. Wendel lockt etwa 60 Schüler auf die Straße

St. Wendel Die Proteste junger Menschen für eine veränderte Klima- und Umweltpolitik reißen nicht ab.

Auf Schildern und Plakaten standen die bekannten Parolen: „Wir haben keinen Plan(et) B“ und „ Don’t let the earth overheat“. Auch CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer wurde auf einem der Schilder thematisiert. In Anlehnung an das Zitat des ehemaligen DDR Staats- und Parteichefs Walter Ulbricht, das da lautete: “Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten“, legte einer der Demonstranten der CDU-Chefin die Worte „Niemand hat die Absicht, Umweltschutz und Meinungsfreiheit einzuschränken“ in den Mund.