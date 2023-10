Freizeit im Landkreis St. Wendel Tipps für Ausflüge im herbstlichen St. Wendeler Land

Bühne frei in Eiweiler: Die Sportfreunde und die Theaterfreunde laden am Samstag, 28. Oktober, um 19 Uhr sowie am Sonntag, 29. Oktober, um 17 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus. Präsentiert wird dort „Die Rentnergang“, eine Komödie in drei Akten von Beate Irmisch. Zum Inhalt: Dreiste Diebe plündern die Gärten in einer Wohnsiedlung und dann wird auch noch eine Sparkasse überfallen. Da der Wachtmeister im Dunkeln tappt, gehen die Anwohner selbst auf Ganovenjagd. Dazu gründen sie den Senioren-Patrouillen-Dienst – kurz SPD. Wie ein Sprecher mitteilt, kostet der Eintritt acht Euro. Kartenvorverkauf ist im Gasthaus Lindenhof, Einlass jeweils eine Stunde vor Beginn der Aufführung. Weitere Termine sind am Freitag und Samstag, 3. und 4. November, je um 19 Uhr.