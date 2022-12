Freizeittipps für das St. Wendeler Land : Sterne, Seefahrt und Speckwaffeln

Die Sternwarte Peterberg bei Nacht. Foto: dpa/Dr. Sebastian Voltmer

Am zweiten Advent-Wochenende stehen einige Veranstaltungen im St. Wendeler Land an. Die Redaktion hat ein paar Tipps zusammengestellt.

Vortrag zum Thema „Leben im All?“ in der Sternwarte Peterberg

Immer wieder gibt es Berichte zur Entdeckung einer zweiten Erde im Universum. Manch ein Zeitgenosse glaubt sogar, bereits ein außerirdisches Flugobjekt am Himmel gesehen zu haben. Doch welche Bedingungen müssen vorherrschen, damit auf einem Planeten Leben entstehen kann? Und wie wird heute danach gesucht? Um diese und viele weitere Fragen geht es bei einem Vortrag am Samstag, 3. Dezember, in der Sternwarte Peterberg. Wie ein Sprecher des Vereins der Amateurastronomen des Saarlandes mitteilt, beginnt die Veranstaltung um 19 Uhr. Eintrittskarten gibt es vor Ort (ab 30 Minuten vor Beginn). Erwachsene zahlen zehn Euro pro Person, ermäßigt fünf Euro.

Besinnliche Lieder von der Seefahrt in Köhlerhalle Walhausen

Seit mehr als 30 Jahren sticht der Shanty Chor der Marinekameradschaft Segelschulschiff (MK SSS) Passat Nordsaar mit seinem Publikum in See. Wie ein Sprecher mitteilt, gehören zum Repertoire bekannte und weniger bekannte Lieder aus der christlichen Seefahrt. Am Sonntag, 4. Dezember, ab 17 Uhr präsentieren die 27 Sänger diese in der Köhlerhalle in Walhausen. Musikalisch unterstützt wird der Chor, unter der Leitung von Werner Holz, von Akkordeons, Gitarren, Mundharmonikas, Kongas und Percussion. Karten gibt es zum Preis von acht Euro im Rathaus in Nohfelden sowie bei Dietmar Böhmer, Tel. (0 68 52) 14 15 und bei Horst Künzer, Tel. (0 68 52) 8 12 30.

Musical-Project zeigt das Stück „Bethlehem“ in Primstal

Das Musical-Project unter Leitung von David Steines präsentiert wieder seine Weihnachtsshow. Die Vorstellungen beginnen am Freitag und Samstag, 2. und 3. Dezember, jeweils um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle in Primstal. Nach den Aufführungen von „Die 10 Gebote“ und „Scrooge“ bringt das Musical Project dieses Mal das Werk „Bethlehem“ von Dieter Falk und Michael Kunze auf die Bühne. „Es wird dem Publikum über alle religiösen Grenzen hinweg etwas von der Kraft der Weihnachtsgeschichte mitgeben“, ist ein Sprecher der Gemeinde Nonnweiler überzeugt. Tickets gibt es für 22 Euro in Karo’s Lädchen in Otzenhausen, in der Praxis Dr. Steines Türkismühle und bei allen mitwirkenden Akteuren.

Varieté der Stars mit Zauberei und Musik in Hoof

Der Verein zur Förderung der Dorfentwicklung Hoof lädt am Samstag, 3. Dezember, ab 19 Uhr zur Gala „Varieté der Stars“ in den Kultur-Hoof. Wie ein Sprecher ankündigt, präsentiert Jakob Mathias seine Zauberkünste und Murzarella zeigt ihre Music-Puppet-Show. Außerdem stehen folgende Akteure auf der Bühne: Trialsportfreunde St. Wendeler Land und Landeskadergymnastinnen TV St. Wendel. Darüber hinaus dürfen sich die Besucher auf die Udo-Live-Show freuen. Die Moderation übernimmt Manfred von Kannen. Für die musikalische Begleitung ist die St. Wendeler Band Manny K. & Friends zuständig. Karten werden im Dorfladen-Bistro in Hoof, Tel. (0 68 56) 85 81, ausgegeben.

Nikolaus-Glühen für einen guten Zweck in Oberlinxweiler