Freizeittipps fürs St. Wendeler Land Autos, Ausstellung und Ausblicke

Gleich zwei Konzerte mit Tributebands stehen im St. Wendeler Saalbau an. Veranstalter ist in beiden Fällen Station K Kultur.Events. Wie ein Sprecher berichtet, präsentiert zunächst am Freitag, 21. April, ab 20.30 Uhr die Band We Salute You die Hits von AC/DC. Einen Tag später, am Samstag, 22. April, steht ab 20.30 Uhr die Musik von Superstar Phil Collins im Mittelpunkt. Dann tritt die Band Still Collins auf. Laut Sprecher schaut die Formation inzwischen auf mehr als 27 Jahre Bandgeschichte zurück mit mehr als 1500 Konzerten. Einlass in den Saalbau ist jeweils um 19 Uhr.